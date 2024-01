Incêndio atingiu veículo em Botafogo - Reprodução/Redes Sociais

Incêndio atingiu veículo em BotafogoReprodução/Redes Sociais

Publicado 08/01/2024 10:54 | Atualizado 08/01/2024 10:59

Rio - O Corpo de Bombeiros atua em dois incêndios, na manhã desta segunda-feira (8), nas zonas Norte e Sul do Rio. Os casos aconteceram na Avenida Ministro Edgard Romero, em Madureira, e na Avenida Lauro Sodré, em Botafogo, mas não deixaram feridos. Por conta do combate às chamas nas vias, o trânsito nessas regiões apresenta congestionamento.

Segundo os bombeiros, às 8h50, o quartel do Campinho foi acionado para Madureira, por conta de incêndio na loja Empório Bijuterias, em frente a quadra da Império Serrano. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver os militares tentando abrir as portas, com chutes e uma motosserra. Os vídeos também mostram muita fumaça saindo do estebelecimento. "Já mandaram evacuar as lojas do lado. A loja está explodindo por dentro", diz a pessoa que registrou o momento.

Bombeiros combatem incêndio em loja na Avenida Ministro Edgar Romero, em Madureira. #Madureira #ODia



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/VdIoIaCEXR — Jornal O Dia (@jornalodia) January 8, 2024

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), por conta do trabalho do Corpo de Bombeiros, uma faixa da Avenida Ministro Edgard Romero, próxima à Estrada do Portela, está ocupada. Há registro de congestionamento na Rua Carvalho de Souza e no viaduto Prefeito Negrão de Lima.

Já em Botafogo, o quartel do Humaitá foi acionado às 9h foi para uma ocorrência de incêndio em um veículo, na pista sentido Copacabana, na altura do shopping Rio Sul. As chamas também provocaram muito fumaça no local. Segundo o COR, os militares ocupam duas faixas da Avenida Lauro Sodré e há reflexo no trânsito desde a churrascaria Fogo de Chão, na Praia de Botafogo.