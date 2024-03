Criminoso e material apreendido foram encaminhados para a 25ª DP (Engenho Novo) - Divulgação/Polícia Militar

Criminoso e material apreendido foram encaminhados para a 25ª DP (Engenho Novo)Divulgação/Polícia Militar

Publicado 16/03/2024 07:40 | Atualizado 16/03/2024 08:18

Rio - A Polícia Militar prendeu um criminoso, após ele cometer um assalto, na noite desta sexta-feira (15). O caso aconteceu no bairro do Jacaré, na Zona Norte do Rio, região onde o homem, que não teve a identidade divulgada, agia quando foi localizado.

Segundo a PM, o 3º BPM (Méier) realizava um patrulhamento pela Rua Álvares de Azevedo com a Rua Lino Teixeira, quando localizou o assaltante. Com ele, os policiais apreenderam uma réplica de arma e um celular. Os militares encaminharam o homem e o material encontrado para a 25ª DP (Engenho Novo), onde o caso foi registrado.