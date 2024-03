Guedes de Freitas marcou seu nome da história do jornalismo esportivo - Divulgação

Guedes de Freitas marcou seu nome da história do jornalismo esportivoDivulgação

Publicado 16/03/2024 07:51

Rio - Morreu, nesta sexta-feira (15), aos 74 anos, o jornalista Guedes Jesus Alves de Freitas.

Guedes de Freitas começou como revisor do jornal "O Globo". Pouco tempo depois, ingressou em O DIA, inicialmente como redator, sendo promovido a editor de esportes, em 1978, cargo que ocupou por mais de 15 anos.



Em 1982, chefiou a cobertura da equipe de O DIA na Copa da Espanha. Anos depois, atuou como editor de textos da Rede Manchete. Nos anos 90, trabalhou no "Jornal do Brasil". Natural do Mato Grosso, era fã dos Beatles e torcedor do Flamengo.



Guedes de Freitas será sepultado neste sábado (16), às 15h, no Mausoléu do Cronista Esportivo, no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, com velório a partir das 13h, na Capela H. Ele deixa dois filhos. A causa da morte não foi divulgada.



Em nota, a Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro (Acerj), onde ele ingressou como sócio em 1978, lamentou o falecimento. "O jornalismo esportivo está de luto. A diretoria da Acerj presta à família de Guedes o seu mais profundo pesar", publicou a entidade em suas redes sociais.