Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realiza diligências para esclarecer morte de Wallace Leal da SilvaReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 16/03/2024 12:05

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de um homem, na madrugada desta sexta-feira (15), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Wallace Leal da Silva foi encontrado sem vida por policiais militares, nas proximidades do Conjunto João XXIII. Segundo relatos, o crime teria ocorrido perto da Fundação de Apoio à Escola Técnica do bairro, no Largo do Bodegão.

De acordo com a Polícia Militar, o 27º BPM (Santa Cruz) foi acionado para uma ocorrência de homicídio e encontou a vítima morta. A área foi isolada e o local preservado para perícia da DHC. Segundo relatos nas redes sociais, o Wallace teria sido alvo de uma execução. Mas, outros comentários afirmam que ele teria sofrido uma tentativa de assalto.

Segundo a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar o caso e diligências estão em andamento para identificar a autoria e a dinâmica do crime. Ainda não há informações sobre o local e horário do sepultamento da vítima.