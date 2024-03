Alexandre Ramagem lançou pré-candidatura com as presenças de Cláudio Castro e Jair Bolsonaro - Reprodução/TV Globo

Alexandre Ramagem lançou pré-candidatura com as presenças de Cláudio Castro e Jair BolsonaroReprodução/TV Globo

Publicado 16/03/2024 14:21 | Atualizado 16/03/2024 14:56

Rio- O Partido Liberal (PL) lançou, neste sábado (16), a pré-candidatura do delegado e deputado federal Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio. O evento aconteceu na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste, e contou com as presenças do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador do Rio, Cláudio Castro.

No discurso, Ramagem disse ter uma nova missão "do nosso capitão", referindo-se a Bolsonaro. "Vamos encerrar esse desgoverno de esquerda do Rio de Janeiro. Vamos tirar esses soldados do Lula da cúpula do Rio. Em outubro de 2024, teremos eleições para prefeito e vereadores", afirmou o pré-candidato, que completou: "O Rio de Janeiro precisa ser governado com seriedade. Com a confiança do nosso presidente, um novo Rio começa aqui e agora."

Bolsonaro e Ramagem posaram no palco ao lado de aliados e correligionários para o ato político, que aconteceu um dia após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirar o sigilo dos depoimentos de militares citados no suposto plano de golpe de Estado arquitetado, segundo indicam as investigações, pelo ex-chefe do Executivo.

O ex-presidente não comentou sobre a investigação referente ao 8 de janeiro, mas disse não ter medo de ser julgado pela Justiça. "Eu poderia estar muito bem em outro país, mas decidi voltar para cá com todo o risco. Não tenho medo de qualquer julgamento", afirmou.

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, deputados federais e estaduais também estiveram no evento.





*Com informações do Estadão Conteúdo