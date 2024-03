PMs e condutor da motocicleta foram levados para o Hospital Municipal Miguel Couto - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 16/03/2024 15:26 | Atualizado 16/03/2024 15:52

Rio - Uma perseguição policial deixou dois mortos, entre eles uma adolescente, além de dois policiais militares e outro homem feridos, na madrugada deste sábado (16), na Zona Sul.

PMs do 2º BPM (Botafogo) tentavam abordar uma motocicleta, que não obedeceu à ordem de parada, e o veículo acabou colidindo. A viatura em que os agentes estavam também se envolveu no acidente, no sentido Botafogo, próximo à Rua Silveira Martins.

De acordo com a Polícia Militar, um cerco foi montado na região, momento em que a moto acabou batendo contra o meio-feio e a viatura de uma das equipes atingiu um poste. A adolescente que estava na garupa, de 17 anos, morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel do Catete foi acionado às 2h13 e encaminhou o corpo da jovem para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro. Não há informações sobre o sepultamento da vítima.

Ainda no local, os bombeiros socorreram José Jacksandro O. Almeida Queiroz, de 18 anos, em estado grave, Jonny Michael P. Monteiro, 36, e Jonair M. Júnior, de 45 anos, ambos com ferimentos moderados. Eles foram levados para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul.

Na tarde deste sábado, a direção do Miguel Couto, através da Secretaria Municipal de Saúde, informou que os pacientes Jonair e Jhonny já receberam alta. José Jacksandro, no entanto, "infelizmente não resistiu e faleceu na manhã deste sábado (16)".



Segundo a PM, além dos ocupantes dos veículos, um homem que passava pela região no momento do acidente foi atingido e socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Não há informações sobre a identificação e o estado de saúde da vítima.

A Polícia Militar informou que será instaurado um procedimento apuratório para averiguar as circunstâncias do ocorrido. O caso foi registrado na 9ª DP (Catete).