Beatriz e Douglas, dois dos mortos no desabamentoFoto: Reprodução

Amigos e parentes prestaram suas últimas homenagens ao casal Beatriz da Silva Lima, de 25 anos, e Douglas José de Souza da Silva, de 24 anos, além do filho deles, Lukas Willian da Silva Lima Justino, de 9 anos, e da avó materna do menino, Maria Lucia Casemiro Lima, de 66 anos.

Beatriz, Lukas e Maria Lucia foram os primeiros a serem encontrados. Douglas ficou soterrado e seu corpo foi localizado na manhã de sábado. Junto com Douglas, foi encontrado o corpo de Aylla, filha dele com Beatriz, que ainda estava com vida. A menina de quatro anos foi levada para o hospital.



A Prefeitura de Petrópolis decretou estado de emergência às 22h45 de sexta-feira (22).

Vítimas das chuvas

Além da família de Douglas, mais três pessoas foram vítimas fatais das chuvas que atingiram a Região Serrana do Rio.

O caminhoneiro Carlos Roberto de Mota Chagas, de 55 anos, que morreu nesta sexta-feira (22) após seu caminhão capotar e cair num rio no bairro Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias,

Em Teresópolis, um deslizamento de terra, na comunidade da Coreia, matou Kayke dos Santos da Silva, de 8 anos. No fim da tarde deste sábado (23), bombeiros encontraram o corpo de Miguel Lopes Ricardo Ramos, de 14 anos, no mesmo local.



A outra morte foi a de um ambulante atingido por um raio no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. A vítima foi identificada como Kelwen Ramos, de 19 anos.