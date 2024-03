Marielle foi assassinada no dia 14 de março de 2018 - Divulgação

Rio - Governo do Estado e Prefeitura do Rio se posicionaram após as prisões dos acusados pela mentoria intelectual da morte de Marielle Franco neste domingo (24). A operação Murder, Inc. prendeu Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Chiquinho Brazão, deputado federal pelo Rio de Janeiro, e o delegado Rivaldo Barbosa, então chefe da Polícia Civil estadual.

O governo de Cláudio Castro defendeu uma "punição exemplar" para todos os agentes públicos envolvidos. Segundo o comunicado oficial, três delegados indicados pela secretaria de Polícia Civil e aprovados pela Polícia Federal participaram da operação desta manhã.



"O desfecho do brutal assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes é um passo importante para enfrentarmos o crime organizado em nosso estado. A participação, seja qual for, de agentes públicos neste crime, será rigorosamente apurada para que sejam punidos exemplarmente", defendeu a nota do governo.



Ainda segundo o documento, a Corregedoria Geral Unificada, sob a liderança do desembargador Antônio José Ferreira Carvalho, também irá apurar a conduta do ex-chefe de polícia Rivaldo Barbosa, além dos demais alvos da operação como o ex-titular da Divisão de Homicídios (DH) Giniton Lages.

A nota fala no uso do "devido rigor necessário" para apurar os fatos. "Continuamos apoiando as instituições para o desfecho final desse crime", finaliza.

Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio emitiu nota neste domingo em apoio às investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e explicou que o deputado federal Chiquinho Brazão exerceu o comando da Secretaria de Ação Comunitária devido a uma indicação do Republicanos, que fechou aliança com a gestão municipal.



Chiquinho, hoje no União Brasil, exerceu o cargo por quatro meses, mas foi exonerado em fevereiro deste ano, quando surgiram as primeiras informações de que ele estaria envolvido com as execuções de Marielle e do motorista Anderson Gomes.

“A Prefeitura do Rio informa que o Partido Republicanos, ao estabelecer aliança com a administração municipal, escolheu no final de 2023 o deputado federal Chiquinho Brazão como representante da legenda para ocupar a Secretaria de Ação Comunitária. Quando surgiram especulações sobre o caso, foi solicitada ao partido a indicação de um nome para substituí-lo e ele foi exonerado no início de 2024. A Prefeitura do Rio reforça seu apoio às investigações sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes e espera que o caso seja elucidado pela Justiça”, diz a nota.



Murder Inc

Também foram presos os irmãos Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio de Janeiro. A operação Murder Inc. tem como alvos os autores intelectuais dos crimes de homicídio, de acordo com a investigação. A polícia ainda investiga os crimes de organização criminosa e obstrução de justiça.