O caso aconteceu na Rua Menino Jesus de Praga, na Ilha do Governador - Reprodução

O caso aconteceu na Rua Menino Jesus de Praga, na Ilha do GovernadorReprodução

Publicado 25/03/2024 06:51 | Atualizado 25/03/2024 07:50

Rio - Um taxista morreu após ser baleado dentro do próprio veículo na Rua Menino Jesus de Praga, no Tauá, Ilha do Governador, na noite deste domingo (24). A vítima foi identificada como Jorge Henrique Jerônimo Figueiredo, 32 anos.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da Ilha foi acionado para o local às 19h40, mas já encontraram o homem sem vida.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 17ºBPM (Ilha do Governador) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na região. No local, constataram que o homem foi atingido por disparos de arma de fogo. A área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia da Delegacia de Homicídios da Capital.



Procurada, a Polícia Civil informou que investigações estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Nas redes sociais, testemunhas revelam que o homem também trabalhava como mototáxi na região. Até o momento, não há informações se ele atuava como taxista no momento em que foi baleado.