Água está voltando aos poucos para as torneiras dos moradores de Niterói, São Gonçalo e região - Unsplash

Água está voltando aos poucos para as torneiras dos moradores de Niterói, São Gonçalo e região Unsplash

Publicado 07/04/2024 12:25

Rio - Após pouco mais de 36 horas da retomada do abastecimento, moradores de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Ilha de Paquetá, na Região Metropolitana, ainda sentem o impacto da falta d'água em alguns bairros. De acordo com as concessionárias Águas do Rio e Águas Niterói, responsáveis pela distribuição, a normalização deve ocorrer em até terça-feira (9).

Em Niterói, moradores do bairro Barreto relatam que a água só voltou neste domingo (7) pela manhã.

"Aqui em casa, a água começou a cair hoje por volta das 6h30, graças a Deus!", desabafou uma moradora.

Já em Icaraí, também em Niterói, há relatos que o abastecimento de água foi normalizado no início da tarde de sábado (6).

Em São Gonçalo, no bairro Vila Lage, o abastecimento foi normalizado ainda no sábado.

"Foi muito complicado ficar sem água, aqui no condomínio passamos por racionamento para não acabar. Tínhamos duas horas de água por dia para as necessidades básicas, mas agora normalizou", disse um morador.

De acordo com a Águas do Rio, que abastece a Ilha de Paquetá, no município do Rio; os distritos de Inoã e Itaipuaçu, em Maricá; São Gonçalo e Itaboraí, a produção foi integralmente restabelecida na tarde de sábado, quando iniciou-se o processo de normalização da distribuição.

A previsão é que em até 72h, na terça-feira, podendo acontecer em período maior nas áreas elevadas e pontas da rede, a água chegue a todos os pontos atendidos pela concessionária.

A Águas do Rio ainda destaca que, quando as tubulações ficam totalmente sem água por longos períodos, podem surgir problemas, como vazamentos e casos pontuais de turbidez, que contribuem para um alongamento do prazo para regularização do fornecimento.

A concessionária também informou, por meio de nota, que a água só chegou em Niterói às 5h de sábado, quando o abastecimento foi retomado.

"Diversos pontos da cidade estão sendo abastecidos. O fornecimento de água está sendo retomado de forma gradativa, mas pode levar até 48h para ser completamente normalizado em alguns locais.