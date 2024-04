Segundo as investigações, o homem possui 11 anotações criminais - Gabriel Salotti / Agência O Dia

Publicado 17/04/2024 14:59 | Atualizado 17/04/2024 15:21

Rio - Policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) prenderam, nesta terça-feira (16), um homem, de 55 anos, e uma mulher, de 31, que furtavam objetos de dentro de carros na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A dupla foi localizada em um motel na Zona Norte. As ações foram flagradas por câmeras de segurança.

De acordo com as investigações dos agentes, a mulher dava cobertura, enquanto ele quebrava o vidro dos carros estacionados para furtar objetos guardados dentro deles.

No domingo passado (14), a dupla quebrou a janela de um carro para roubar um pacote com peças automotivas. No mesmo dia, eles furtaram uma bicicleta elétrica no estacionamento de um supermercado. Na ação, o homem pegou a bicicleta e a mulher o ajudou a colocá-la no porta-malas do automóvel que eles sempre usavam para cometer os crimes.

Segundo as investigações, o homem possui 11 anotações criminais, a maioria por furto, e estava foragido desde 2021. Já a mulher responderá pelo crime de furto. O carro utilizado pela dupla era alugado e o valor correspondente à locação não estava sendo pago.