Vários jovens estavam no meio da rua quando a caminhonete passou em alta velocidade - Reprodução

Publicado 17/04/2024 14:37 | Atualizado 17/04/2024 15:35

Rio – A Polícia Civil investiga as circunstâncias em que o adolescente que atropelou outros jovens na saída de uma festa em Bento Ribeiro , na Zona Norte do Rio, no último domingo (14), conseguiu ter acesso a uma caminhonete. Segundo o delegado Flávio da Rosa Loureiro, a mãe, proprietária do veículo, permitia que ele o dirigisse. A forma como o rapaz teve acesso ao carro está sendo apurada nas investigações.

Após o ocorrido, a mãe e o adolescente compareceram espontaneamente na delegacia antes mesmo das imagens do atropelamento serem apresentadas. Os dois já prestaram declarações e o veículo foi apreendido para perícia.

Ainda segundo o delegado, para as investigações avançarem é necessário o exame de corpo de delito das outras vítimas e informações hospitalares de uma das vítimas, que está internada. O funcionamento do estabelecimento como casa de festas irregular também é analisado. O caso é apurado pela 30ª DP (Marechal Hermes).

Após a análise das imagens, a tipificação do crime mudou de lesão corporal culposa para fato análogo à tentativa de homicídio. No entanto, as investigações precisam ser concluídas antes que qualquer medida seja tomada.

Relembre o caso

Um adolescente atropelou vários jovens após uma briga na saída de uma casa de festas na Rua Boiacá, em Bento Ribeiro, na madrugada do último domingo (14). Uma das vítimas, Marcos Iuri da Silva Costa, de 19 anos, permanece internado em estado grave . Ele sofreu traumatismo craniano e uma lesão no pulmão.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um grupo de cerca de 10 jovens brigando, até que uma caminhonete em alta velocidade, dirigida pelo adolescente, atingiu aqueles que ainda estavam no meio da rua. Após o atropelamento, os jovens que não foram atingidos colocam as mãos na cabeça, assustados, e correm na direção dos feridos.

Marcos foi socorrido e encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Uma segunda vítima, com ferimentos leves, foi atendida e liberada. Segundo testemunhas, mais jovens foram atingidos, mas não precisaram ser encaminhados ao hospital. O adolescente fugiu sem prestar socorro às vítimas.