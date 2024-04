Na delegacia ele confessou que, hoje, atua como gerente em uma comunidade em Seropédica - Divulgação

Publicado 17/04/2024 15:53 | Atualizado 17/04/2024 16:12

Rio - Roberto Carlos dos Santos, conhecido como 'Baixinho', considerado foragido da Justiça do Rio pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, foi preso na tarde desta quarta-feira (17) no Posto de Controle Fiscal de Angra dos Reis, no km493 da Rio-Santos, no bairro Pontal. Ele era investigado pela 166° DP (Angra dos Reis) e já havia sido preso antes.



Uma equipe da Operação Foco realizava uma operação de rotina na região e abordou um caminhão com três homens, dentre eles 'Baixinho'. Segundo os agentes, ele aparentava estar nervoso durante a abordagem e chegou a apresentar um nome falso, mas foi identificado após levantamento realizado pela equipe de inteligência.

O Portal dos Procurados, ligado ao Disque Denúncia, estava oferecendo uma recompensa por informações sobre a localização do foragido.

Roberto Carlos dos Santos é acusado de fazer parte do tráfico de drogas da comunidade do Frade, em Angra dos Reis. Após a prisão, ele foi encaminhado para a delegacia, onde confessou que atualmente era gerente do tráfico em uma comunidade em Seropédica, na Baixada Fluminense.