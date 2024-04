Material apreendido durante a ação no prédio - Reprodução

Material apreendido durante a ação no prédioReprodução

Publicado 17/04/2024 15:37 | Atualizado 17/04/2024 16:19

Rio - A Polícia Civil resgatou, nesta quarta-feira (17), uma grávida de sete meses que era mantida em cárcere privado por traficantes em um edifício abandonado no Morro da Previdência, no Centro do Rio. Durante a ação, uma adolescente de 17 anos foi apreendida em flagrante por ato infracional análogo aos crimes de receptação e tráfico de drogas.

A operação conjunta da 5ª DP (Mem de Sá), 1ª DP (Praça Mauá), 4ª DP (Presidente Vargas) e da 6ª DP (Cidade Nova) teve o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão no prédio, localizado na Avenida Venezuela, que teria sido invadido por criminosos para vender drogas. No imóvel, os agentes encontraram e resgataram a gestante. Além disso, apreenderam a adolescente com drogas, anotações do tráfico e celulares roubados.

De acordo com as investigações, a gestante estava sendo mantida em cárcere privado por conta de um desentendimento do namorado dela com a organização criminosa. Com isso, os traficantes pediam R$ 2,2 mil para que a vítima fosse libertada.

Os policiais continuam investigando o caso para tentar identificar e prender outros envolvidos.