A Rua Riachuelo é uma das afetadas com a falta de energia elétricaGoogle Street View

Publicado 21/04/2024 12:38 | Atualizado 21/04/2024 13:54

Rio - Moradores do Centro do Rio enfrentam mais de sete horas sem energia elétrica desde a madrugada deste domingo (21). A Lapa e o bairro de Fátima, com muitos bares, restaurantes e pontos turísticos, são as regiões mais afetadas. Equipes da Light atuam no local.



Partes da Rua Riachuelo, uma das mais conhecidas na região, também estão sem luz. Nas redes sociais, clientes se revoltaram com a falta de previsão para o restabelecimento do serviço.



Bom dia pra vc que acordou sem luz como os astecas. Desde 5h da manhã sem luz na região! Cadê a @lightclientes ??? — Cristiana Rebouças (@crisrfig) April 21, 2024

Estamos desde às 4h30 da manhã sem energia elétrica, em pleno centro da cidade do Rio de Janeiro. Várias ruas sem energia. Parabéns @lightclientes pela incompetência crônica. Segunda vez no mês que isso acontece. Privatiza que melhora. — Rafael Viana (@rafaelviana1936) April 21, 2024

Estamos sem luz na Lapa desde às 5h da manhã absurdo!!!!

Na sexta-feira de madrugada também faltou mas voltou logo,é algum reparo? Por favor digam o motivo!!!! — Maria (@maria_reserva_) April 21, 2024

A Light não informou com precisão o motivo da falta de luz, mas explicou que equipes estão mobilizadas e técnicos estão atuando para reparar um defeito na rede elétrica e restabelecer o serviço o mais breve possível.