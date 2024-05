Imagens mostram os veículos lotados, trafegando com passageiros no teto - Divulgação

Publicado 02/05/2024 07:16 | Atualizado 02/05/2024 08:14

Rio - O feriado do Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (1º), terminou com mais de 30 ônibus quebrados após vandalismo na saída das praias da Zona Sul do Rio. Imagens mostram os veículos lotados, trafegando com passageiros no teto e portas abertas. Ainda nesta quinta-feira (2), cerca de 20 coletivos estão fora de operação.



Dentre as principais linhas afetadas estão o 474 - Jacaré x Copacabana (Via Túnel Santa Bárbara); 476 - Méier x Leblon (Via Túnel Rebouças); 457 - Abolição x Copacabana (Via Túnel Santa Bárbara); 483 - Penha x General Osório (Via expressa); e 485 - Penha x General Osório (Via Linha Vermelha/Túnel Santa Bárbara).



Em mais imagens, ônibus aparecem com janelas e portas quebradas, além de bancos arrancados.