Thayná Souza da Silva, de 27 anos, é mãe do Levi, de 2 anos - Acervo pessoal

Publicado 12/05/2024 07:00

A maternidade é um momento único na vida de muitas mulheres, repleto de amor e expectativas. No entanto, saber conciliar maternidade, estudos e emprego é um dos principais desafios das mães, principalmente as jovens. O Dia das Mães, comemorado hoje, celebra as mulheres que enfrentam longas jornadas, tendo a capacidade de equilibrar múltiplos aspectos da vida.



A fotógrafa Thayná Souza da Silva, de 27 anos, é mãe do Levi, de 2 anos. Ela engravidou enquanto ainda estava na faculdade e, desde então, ele se tornou seu parceiro na vida acadêmica e na transição para a vida profissional.



"Empreender e ser mãe são tarefas gigantes, mas ao mesmo tempo, tem momentos que são puro êxtase. Eu encontrei uma flexibilidade na minha profissão. Mesmo assim, perco algumas noites de sono para dar conta de tudo sem interrupções constantes, mas não trocaria essa loucura por nada. Eu faço o possível para garantir que tenhamos momentos de qualidade juntos durante o dia", acrescentou Thayná.



A jornalista Juliana Trotte, de 24 anos, é mãe da Vitória, uma bebê de 10 meses. A gestação dela coincidiu com o término da graduação, e logo após o nascimento da filha, enfrentou o desafio de retornar ao mercado de trabalho quando a pequena tinha apenas 2 meses.



"Eu sou a prova viva de que é possível conciliar o desenvolvimento de carreira com a maternidade, mas eu só consigo conciliar porque tenho um parceiro que exerce o papel de pai, ele ficava com a Vitória e a avó também. Mas o que mais me impactou foi a saudade dela e o fato de achar que ninguém vai cuidar melhor do que eu mesma. Eu ainda estava me recuperando da minha cirurgia e amamentando, mas tive que confiar. Isso foi um desafio muito grande para mim", contou.



A professora Laísa Oliveira, de 25 anos, é mãe do Antony, de 1 ano e 5 meses. Ela retornou ao trabalho quando Antony tinha apenas 4 meses, contando com uma rede de apoio para que ela conciliasse o trabalho com os cuidados necessários para seu filho. Ao completar 1 ano, ele pôde entrar na creche onde ela trabalha, estando mais perto e facilitando a rotina.



"A maternidade se tornou parte da minha vida. Então tudo que faço, faço sendo mãe também. Quando eu preciso estudar, o pai fica com ele enquanto estou ausente e dá todo o suporte necessário. Mas não tem uma pausa na maternidade, é diária. Quando chego em casa do trabalho, ainda tenho que atender todas as necessidades dele e dar atenção e brincar. Vejo que ali nesse momento ele aprende muito e o quanto é significativo para ele. Então eu deixo meu cansaço de lado e faço o que tem que ser feito", enfatizou a professora.

Segundo dados do IBGE, mulheres com crianças de até 6 anos de idade, que exigem mais cuidados, têm mais dificuldade em conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Os indicadores apontam que o nível de ocupação das mulheres de 25 a 54 anos com crianças é de apenas 56,6%, enquanto era de 66,2% para aquelas sem a presença de crianças em casa.



Para a mãe de Matheus Henrique, de 5 anos, e Maria Alice, de 3, a manicure Maria Eduarda Zamaro, de 25 anos, a maternidade é inexplicável, apesar do desafio constante de conciliar o trabalho e o cuidado com os filhos.



Quando Matheus Henrique nasceu, eu tinha acabado de conseguir um trabalho, mas logo precisei sair pois comecei a passar muito mal e até desmaiar. Fiquei em casa com ele até engravidar novamente da Maria Alice. Hoje, trabalho fora, mas sempre fico apreensiva se eles tossirem à noite. Tem dias que não sou 100% eficiente no trabalho devido às preocupações com as crianças", relatou.



Para ela, a parte mais difícil é não estar tão presente no aprendizado diário dos filhos. Para tentar compensar, ela busca passar o tempo livre com eles. "Assistimos desenhos juntos, vamos à praça e o que mais gostamos de fazer é lanchar juntos", afirmou a mãe de dois.



Apesar dos desafios, a maternidade trouxe o sentimento de realização para ela. "É um amor incondicional que faz tudo valer a pena. A maternidade transformou tudo em minha vida!", acrescentou Maria Eduarda.