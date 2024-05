Grupo foi preso em flagrante por associação criminosa - Divulgação / Polícia Civil

Grupo foi preso em flagrante por associação criminosaDivulgação / Polícia Civil

Publicado 11/05/2024 11:47

Rio - Doze pessoas foram presas, nesta sexta-feira (10), em Realengo, na Zona Oeste do Rio, suspeitas de aplicar o golpe do empréstimo consignado. O grupo foi localizado em um escritório clandestino na Avenida Santa Cruz.



De acordo com a polícia, a quadrilha seguia dois roteiros para enganar as vítimas. Segundo um dos documentos, os criminosos se identificavam como funcionários do setor de fraudes do Banco Central, alertando sobre empréstimos irregulares e informando que iriam auxiliar no cancelamento dos mesmos. No entanto, com os dados dos clientes, o grupo adquiria o crédito.

Em outra tentativa, os golpista pedem o endereço da vítima e afirmam que vão realizar a entrega de uma credencial de descontos em supermercados e farmácias. A polícia acredita que nessas visitas, a vítima era enganada com informações falsas e tinha o nome usado para fazer empréstimos.



No escritório, os agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) apreenderam computadores, telefones celulares e documentos relacionados aos crimes. Os envolvidos foram presos em flagrante por associação criminosa. A polícia informou que as investigações vão continuar para identificar as vítimas e outras pessoas envolvidas no golpe.



Os presos foram identificados como: Beatriz Rodrigues dos Santos, Francielen da Silva Alves, Hericles Ivan Martins Candido, Jenifer Keli Nascimento, Júlia Vitória dos Santos Evangelista, Juliana Ferreira de Sant'anna, Karla Cristina Pereira Ramos Silva, Pâmela Cristina Conrado de Souza, Priscila Brandão dos Santos, Rachael Rocha de Oliveira, Raíza Conceição Soares e Vitória Helena Santos da Silva.