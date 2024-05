Leonardo da Costa Pires, de 40 anos, foi atingido quando passava na Rua Ouro Fino, em Jardim Catarina - Reprodução / Redes Sociais

Leonardo da Costa Pires, de 40 anos, foi atingido quando passava na Rua Ouro Fino, em Jardim CatarinaReprodução / Redes Sociais

Publicado 11/05/2024 13:07

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um motorista, nesta sexta-feira (11), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Leonardo da Costa Pires, de 40 anos, foi baleado, perdeu o controle do carro e capotou na Rua Ouro Fino, no bairro Jardim Catarina.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para uma ocorrência de acidente. No entanto, ao chegarem no local encontraram o veículo capotado com o homem baleado dentro. Os policiais isolaram a área para a realização da perícia. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.

Ainda não se sabe o que causou a morte e nem de onde partiu o disparo que atingiu Leonardo. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Segundo a corporação, agentes buscam testemunhas e imagens de câmeras de segurança para esclarecer o caso.