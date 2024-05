Equipe apreendeu uma arma, munições, carregadores e dinheiro - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 11/05/2024 14:56

preso desde dezembro do ano passado. Rio - Dois milicianos foram presos, nesta sexta-feira (10), suspeitos de cobrarem taxas ilegais a comerciantes de Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste. De acordo com as investigações, Igor Soares Rodrigues, o "Cabelin", e Caio Camilo de Assis, conhecido como "Magrão", integram a milícia chefiada por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, que está

Segundo a polícia, agentes da 54ª DP (Belford Roxo) receberam a informação de que a dupla estaria na região efetuando cobranças. No local, os policiais flagraram os milicianos dentro de um veículo recebendo dinheiro de uma empresa. Em seguida, os criminosos foram abordados e com eles, a equipe apreendeu uma arma, munições, carregadores, um colete balístico, uma touca ninja e R$ 500 em espécie.

As investigações da distrital apontam que "Cabelin" recebe ordens do chefe que atua em Ilha de Guaratiba, Alessandro Calderaro, conhecido como Noque. O criminoso foi preso no fim do ano passado e é aliado e subordinado de Zinho. Já "Magrão" possui seis anotações criminais e já foi preso por homicídio em 2021. O miliciano foi solto dois anos depois.

Após as formalidades legais, a dupla foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.