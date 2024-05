Homem foi detido por populares até a chegada da Polícia Militar - Reprodução

Publicado 11/05/2024 16:37

Rio - Um homem, suspeito de roubar pessoas com uma arma de choque, foi preso, nesta sexta-feira (10) após ser rendido e agredido por populares, na Taquara, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo na Rua Ariperana. As equipes chegaram no local e encontraram o suspeito detido por populares. Um vídeo que circula nas redes sociais mostram o homem deitado de barriga para o chão, enquanto algumas pessoas dão tapas em sua cabeça.

Os policiais o prenderam e o encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara. Após receber alta, ele foi levado para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado.

Com ele, foi apreendido uma arma não letal de eletrochoque e 10 frascos de protetor solar.