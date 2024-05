Polícia realiza fiscalização no Amarelinho no Centro do Rio - Divulgação

Polícia realiza fiscalização no Amarelinho no Centro do RioDivulgação

Publicado 30/05/2024 15:57 | Atualizado 30/05/2024 19:43

Rio - Policiais civis encontraram, nesta quarta-feira (29), mais de 65 kg de alimentos impróprios para o consumo durante fiscalização no Bar do Amarelinho da Cinelândia, no Centro. As queixas, obtidas por meio do Disque Denúncia, dão conta de que os alimentos vencidos eram utilizados na preparação das refeições.

Durante a inspeção, os agentes da Delegacia Especial de Crimes Contra o Consumidor (Decon) constataram que a manipulação e produção dos alimentos eram realizados de forma precária. Além da falta de higiene, eles também encontraram diversos produtos com a data da validade vencida e outros em desacordo com as normas para armazenagem e acondicionamento.

fotogaleria

O responsável pelo estabelecimento foi conduzido para a delegacia e autuado com base na Lei dos Crimes Contra as Relações de Consumo, cuja pena varia de dois a cinco anos de detenção. Ele pagou fiança e responderá pelo crime em liberdade.



A ação contou com a participação de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) para a identificação e descarte dos produtos.

O responsável pelo estabelecimento foi conduzido para a delegacia e autuado com base na Lei dos Crimes Contra as Relações de Consumo, cuja pena varia de dois a cinco anos de detenção. Ele pagou fiança e responderá pelo crime em liberdade.A ação contou com a participação de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) para a identificação e descarte dos produtos.

Em nota, a Rede Belmonte, que administra o Amarelinho, disse estranhar a operação. Veja a íntegra:

"Estranhamos muito uma operação desse tipo sem a presença da Vigilância Sanitária do Município. Só a Vigilância, através de análise poderia aferir se um alimento é impróprio. Foram questionados produtos sem a etiqueta no momento em que estavam sendo preparados para o almoço, em manuseio. Eram queijos sendo cortados e massa de empadas sendo preparadas na hora. O gerente foi solicitado para prestar esclarecimentos do porquê estes produtos estavam sem etiqueta nesse específico momento. Era 12h e o almoço estava sendo servido. O gerente esclareceu e foi tudo resolvido", informou o comunicado.