O delegado foi encaminhado ao Hospital Miguel CoutoArquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 05/08/2024 10:14 | Atualizado 05/08/2024 11:36

Rio - Um delegado da Polícia Civil ficou ferido durante uma tentativa de assalto na Avenida Francisco Bicalho, próximo ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro, neste domingo (4).



Segundo a Polícia Militar, o agente ainda conseguiu dirigir até a Rua Professor Saldanha, no Jardim Botânico, na Zona Sul. No local, equipes do 23°BPM (Leblon), que patrulhavam na região, suspeitaram do veículo e ao se aproximarem encontraram o motorista, que narrou os fatos. Em seguida, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi atendido e liberado.

De acordo com a Polícia Civil, o delegado Rafael Carvalho Azevedo é plantonista da 73ª DP (Neves). Na ocasião, criminosos armados saíram de um carro, momento em que a autoridade policial percebeu a ação, acelerou o automóvel e os bandidos atiraram. Os disparos atingiram o veículo da vítima, que foi ferida na mão por estilhaços.

A ocorrência foi registrada na 14ª DP (Leblon) e diligências estão em andamento para identificar os autores do crime.