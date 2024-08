Corpo da vítima no teto do trem de ramal Japeri, na estação de Madureira - Reprodução / Redes sociais

Corpo da vítima no teto do trem de ramal Japeri, na estação de MadureiraReprodução / Redes sociais

Publicado 05/08/2024 10:54 | Atualizado 05/08/2024 11:09

Rio - Um homem de aproximadamente 30 anos morreu após tentar furtar cabos em cima de um trem da SuperVia, na estação de Madureira, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (5).

A concessionária informou que foi notificada sobre o caso por volta das 6h50, em um veículo de ramal Japeri, e que, em seguida, acionou o Corpo de Bombeiros.

No entanto, segundo a corporação, quando os agentes chegaram ao local, já encontraram o homem sem vida. A identidade da vítima não foi divulgada.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um passageiro descreve o ocorrido, enquanto filma o corpo do homem em cima do coletivo com o alicate ao lado. "Acabou de pular aqui em Madureira, foi roubar fios", relata.

Apesar disso, a circulação do transporte não foi afetada. "A SuperVia lamenta o ocorrido e reforça que é extremamente importante que a população respeite as normas de segurança dentro do sistema ferroviário", finaliza a nota da concessionária.