Operação da Civil contra lava-jatos clandestinos é conduzida na Rua Leopoldo Bulhões, em BonsucessoReginaldo Pimenta / Arquivo Agencia O Dia

Publicado 05/08/2024 13:05 | Atualizado 05/08/2024 14:41

Rio - As Polícias Civil e Militar realizam, nesta segunda-feira (5), uma operação que busca interditar dezenas de lava-jatos clandestinos que funcionam na Rua Leopoldo Bulhões, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Além disso, a ação também tem o objetivo de coibir o tráfico de drogas e roubos de carga e de veículos na região, praticados pelo Comando Vermelho (CV). Até o momento, 23 pessoas foram presas em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, as investigações da "Operação Limpidus II" apontam que os estabelecimentos da via furtam energia elétrica e água e cometem crimes ambientais, além de manterem ligação com o tráfico das comunidades próximas.

"A desordem urbana na região e a presença da criminalidade no entorno prejudicam o tráfego de veículos e a segurança da via. Além disso, a rua acaba sendo utilizada como rota de fuga para roubos de carga e de veículos", informou a corporação.



A operação é conduzida por agentes do Departamento-Geral de Polícia da Capital (Dgpc), por meio da 21ª DP (Bonsucesso), juntos do 22º BPM (Maré), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), da Guarda Municipal e de "outros órgãos que auxiliam na promoção do reordenamento urbano".



Policiais militares atuam nas comunidades de Manguinhos, Mandela e Arará. Até o momento. 23 pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de furto de energia e água e crimes ambientais. Além disso, 50 pontos de lava-jatos clandestinos e comércios com máquinas caça-níqueis foram interditados. Os agentes também fecharam estabelecimentos que estavam na via com emprego de furto de energia.

As equipes do 22º BPM ainda desobstruíram sete ruas das comunidades, que estavam tomadas por 16 barricadas, correspondendo a seis toneladas de entulho, recuperaram cargas de óleo automotivo, e encontraram um galpão com centenas de peças de veículos. Drogas e carregadores foram apreendidos dentro do Mandela.