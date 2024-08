Reabertura da Vila Olímpica do Salgueiro, nesta segunda-feira (05). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 05/08/2024 13:50 | Atualizado 05/08/2024 13:53

Rio - Após quase cinco anos de portas fechadas, a Vila Olímpica do Salgueiro voltou a funcionar, nesta segunda-feira (5). O espaço na Rua Silva Teles, no Andaraí, Zona Norte, passou por reformas para conseguir atender à população local. Neste momento, são oferecidas quatro atividades, entre esportivas e de bem-estar.



De acordo com o presidente da agremiação, André Vaz, a reabertura da vila é um marco para a escola de samba e uma oportunidade de estreitar o laço com a comunidade.



"A reabertura da Vila Olímpica não apenas simboliza o início de um novo ciclo, mas também reflete o compromisso contínuo do Acadêmicos do Salgueiro com a comunidade", destacou.

Nesta segunda-feira, os moradores da comunidade puderam conhecer o espaço reformado da vila e também fizeram a inscrição nas quatro modalidades disponíveis inicialmente: Hidroginástica, para maiores de 60 anos; Futebol Society, até 17 anos; Vôlei de quadra e de praia, também até 17 anos.



A ideia da direção da vila é trazer ainda outras modalidades e atividades, incluindo também outras faixas etárias.



"A Vila Olímpica é muito importante para todos nós, porque além do aspecto cultural que a escola carrega em si, ela ser um instrumento, uma ferramenta para saúde, para agregar as pessoas do nosso bairro e a nossa comunidade. Isso é muito importante", disse o padre Wagner Toledo, que fez a benção do espaço durante a abertura.

Como se inscrever?



As inscrições começaram nesta segunda, mas seguem ao longo da semana, sempre presencialmente das 9h às 17h. No caso dos menores, é preciso levar comprovante escolar, atestado médico, cópia da identidade ou certidão, além do comprovante de residência.



Já para os adultos, é preciso do atestado, cópia da identidade e o comprovante de residência.