Valdemir Araújo chegou morto ao Hospital Geral de Nova Iguaçu com múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo - Acervo pessoal

Publicado 05/08/2024 15:20

Nova Iguaçu - A família de Valdemir Araújo Lima, de 46 anos, acusa o genro do padeiro de tê-lo assassinado a tiros na noite desse domingo (4), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele teria sido baleado por ao menos 10 disparos na frente da filha, Jayanne Santos Lima, de 24.

Segundo a jovem, todos estavam em uma festa, quando Valdemir levou para sua casa, no bairro Luiz de Lemos, seu neto, filho do casal, de 1 ano, que havia adormecido. Em seguida, ela seguiu para a própria residência, no bairro Jardim da Veiga, na companhia do suspeito, que acessou o imóvel pulando a janela, já que a chave ficara na mochila da criança.

A fim de entrar em casa, Jayanne deu dois tapas na porta, quando o suspeito – que ainda não foi encontrado pela polícia e não teve a identidade revelada – saiu descontrolado e passou a agredi-la. Aos ouvirem os gritos da vítima, vizinhos a acolheram e a levaram para casa do pai dela.

Momentos depois, o acusado – que tem 31 anos e trabalha como motoboy – chegou à casa do sogro para agredir a companheira novamente. Na tentativa de proteger a filha, no entanto, Valdemir acabou sendo baleado: “Ele chegou armado... Eu estava com nosso filho no colo, e ele apontou [a arma] para mim. Meu pai pediu para ele ir embora... Foi nesse momento que ele atirou 10 vezes. Foi na minha frente, na frente do nosso filho. Ele matou o meu pai”, lamentou Jayanne, em entrevista ao RJ1, da TV Globo.

Múltiplas perfurações

Jayanne contou ainda que o suspeito fugiu logo após os disparos. Ela tentou encontrá-lo na residência onde viviam, mas o homem já não estava mais no local: "Ele fugiu levando duas motos e roupas. A mãe dele, que mora na casa de baixo, disse que não sabia onde ele estava".

De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, Valdemir chegou a ser levado com múltiplas perfurações por arma de fogo para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, (HGNI), mas já chegou morto à unidade. O corpo foi encaminhado para o Instituo Médico Legal (IML) do município.

Procurada, a Polícia Civil informou apenas que o caso foi registrado na 58ª DP (Posse) e será encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), e que as investigações estão em curso “para localizar o autor e esclarecer todos os fatos”.

Jayanne pede justiça: “Ele é um monstro e precisa pagar pelo que fez”.