Homem chegando à Cidade da Polícia Civil - Divulgação

Publicado 05/08/2024 17:10 | Atualizado 05/08/2024 17:11

Rio - Policiais civis prenderam nesta segunda-feira (5) um homem envolvido em um grande roubo de carga de pneus que ocorreu em julho, na Avenida Brasil, altura de Santíssimo, Zona Oeste. Victor Lucas Arruda de Souza, de 29 anos, foi capturado em Maria da Graça, na Zona Norte.



O crime aconteceu no dia 7 de julho, quando seis bandidos, portando fuzis e pistolas, utilizaram diferentes veículos para abordar e escoltar um caminhão com carga avaliada em cerca de R$ 700 mil até a comunidade Vila Aliança, em Senador Camará. Toda a ação foi filmada por câmeras internas e externas instaladas no veículo.

Um dos envolvidos no crime chegou a invadir a cabine do caminhão, armado com uma pistola, mantendo o motorista refém durante o percurso até a comunidade. A investigação conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) levou à identificação dos homens, sendo Victor o primeiro a ser preso.

O acusado não apresentou resistência à prisão. As investigações policiais estão em andamento com o objetivo de prender os outros cinco que participaram do crime