Disparos foram registrados por volta das 22h - Reprodução / Google Street View

Publicado 14/08/2024 09:27 | Atualizado 14/08/2024 09:29

Rio - Um policial militar foi baleado, na noite desta terça-feira (13), durante confronto com criminosos na Gardênia Azul, na Zona Oeste.



Segundo a corporação, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) realizam patrulhamento na localidade conhecida como 'Favelão' quando foram atacados por um grupo de homens armados. A PM informou que houve confronto e o policial foi atingido. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar da região e já recebeu alta.

De acordo com a Polícia Militar, anteriormente, os agentes realizaram uma apreensão de drogas durante uma ocorrência na região. Segundo a PM, horas antes, os criminosos perceberam a presença da equipe e fugiram para o interior da comunidade. Uma granada e grande quantidade de entorpecentes foram apreendidas na ação. O policiamento foi reforçado.



De acordo com a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos foram registrados por volta das 22h.

A região da Gardênia Azul tem sido palco de uma onda intensa de violência devido a disputa por território entre criminosos rivais. Sob forte influência de milicianos, a comunidade, assim como Rio das Pedras têm sido palco de invasões do Comando Vermelho (CV), que pretende expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. No ano passado, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) se juntaram com os paramilitares para expulsar bandidos da outra facção, que conseguiram invadir partes desses locais.