Após o confronto, policiais apreenderam duas pistolas e uma granada - Reprodução / @pmerj

Publicado 14/08/2024 10:16 | Atualizado 14/08/2024 10:29

Rio - Dois suspeitos morreram, na manhã desta quarta-feira (14), durante uma troca de tiros com policiais militares no Morro do Urubu, em Pilares, Zona Norte do Rio.

Segundo a PM, equipes do 3° BPM (Méier) realizam uma operação na comunidade, com o objetivo de reprimir a movimentação de traficantes.

A corporação informou que, durante a ação, os agentes foram atacados por um grupo de criminosos armados, nas proximidades da Rua Pequi. Houve confronto e, após o tiroteio, os dois homens, "suspeitos de participarem do ataque", ficaram feridos.



Ainda de acordo com a PM, eles foram levados ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, mas morreram na unidade.

Foram apreendidos com a dupla duas pistolas, munições, carregadores, uma granada, além de uma grande quantidade de drogas e dinheiro.



As identidades dos homens não foram reveladas. A operação está em andamento.