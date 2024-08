Material apreendido na ação - Divulgação

Publicado 14/08/2024 11:54 | Atualizado 14/08/2024 13:51

Rio - Uma perseguição seguida de um acidente terminou na morte de um criminoso na Praça Seca, Zona Oeste, na manhã desta quarta-feira (14). Na ação, outros dois suspeitos foram presos. Com o grupo, foi apreendida uma réplica de pistola, um bloqueador de sinal GPS, três celulares e pertences em uma bolsa feminina.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram abordados na Rua Baronesa por uma vítima que relatou estar sendo seguida por homens em um Honda Civic, após uma tentativa de assalto. Em seguida, o veículo suspeito passou pela equipe, avançou o sinal e fugiu, momento em que uma perseguição foi iniciada.



Durante a fuga, os suspeitos colidiram com uma motocicleta e depois em um poste. As duas vítimas da moto foram resgatadas, e os policiais realizaram a abordagem ao veículo. Na ação, um dos bandidos foi retirado com escoriações, já dois ficaram presos nas ferragens.

Dentre o grupo, um não resistiu e morreu ainda no local, enquanto os outros foram levados ao Hospital Salgado Filho, onde ficaram presos sob custódia.

A ocorrência foi encaminhada à 28ª DP (Praça Seca).