SMS destaca que é preciso ter tomado a dose anterior contra a doença há pelo menos um ano - Foto: Anselmo Mourão

SMS destaca que é preciso ter tomado a dose anterior contra a doença há pelo menos um anoFoto: Anselmo Mourão

Publicado 14/08/2024 12:34

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai ampliar, a partir desta quinta-feira (15), a vacinação contra a variante XBB da Covid-19 para todas as pessoas com 5 anos ou mais. De acordo com a pasta, os imunizantes estarão disponíveis até 25 de agosto.

A secretaria destaca que é preciso ter tomado a dose anterior contra a doença há pelo menos um ano. Segundo a pasta, o imunizante previne contra novas cepas e reduz as chances de internação e mortalidade pela Covid-19.

A vacina está disponível em 238 clínicas da família e centros municipais de saúde do Rio. Também há vacinação em horários especiais no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, das 8h às 22h; e no Super Centro Carioca de Vacinação, no ParkShopping Campo Grande, durante o funcionamento do centro comercial.

começou a ser aplicada na capital em junho para a população com 80 anos ou mais e adultos com indicação médica de antecipação da vacina devido a comorbidade grave. O calendário avançou cobrindo pessoas idosas, com mais de 60 anos, e demais grupos prioritários. A versão atualizada do imunizantee adultos com indicação médica de antecipação da vacina devido a comorbidade grave. O calendário avançou cobrindo pessoas idosas, com mais de 60 anos, e demais grupos prioritários.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que atualizar a vacinação da Covid-19 contra a cepa predominante é fundamental para o controle dos indicadores da doença, assim como acontece anualmente com a gripe.