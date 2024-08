Trânsito ficou intenso, com pontos de lentidão, no trecho onde ocorreu a tentativa de assalto - Reprodução/Redes sociais

Publicado 28/08/2024 08:57 | Atualizado 28/08/2024 09:00

Rio - Um motorista foi alvo de tiros, na manhã desta quarta-feira (28), durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, na Zona Norte do Rio.



De acordo com a PM, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para a ocorrência.



Os suspeitos, que estavam em um carro, atiraram contra o motorista de um outro veículo, na tentativa de roubar o automóvel. Ninguém ficou ferido na ação.



Os criminosos conseguiram fugir antes da chegada dos agentes, que reforçaram o policiamento na região.

Segundo o Centro de Operações Rio, a ocorrência ocupou uma faixa da pista lateral da Avenida Brasil. O trânsito está intenso, com pontos de lentidão, no trecho.