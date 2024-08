O estrondo do corpo atingindo o chão assustou os moradores ao redor - Reprodução

Publicado 27/08/2024 22:16

Rio - Isabele Galdino, a mulher que escorregou da garupa de uma moto e despencou do viaduto na Abolição nesta terça-feira (27), não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ela estava com o marido que, segundo testemunhas, colidiu em um veículo e o impacto causou o acidente.