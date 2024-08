O prefeito Eduardo Paes posa ao lado de atletas e paratletas de projetos municipais com a pira Rio 2016 ao fundo - Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

Publicado 28/08/2024 20:07 | Atualizado 28/08/2024 22:00

Rio – A chama da Pira Rio 2016 retornou nesta quarta-feira (28) na Esplanada da Candelária, no Centro. A iniciativa da Prefeitura do Rio é uma homenagem aos Jogos Paralímpicos de Paris, cuja cerimônia de abertura aconteceu nesta tarde (horário de Brasília).

Na cerimônia, marcaram presença os paratletas Thais Freitas, da canoagem, e Fabrício Marques de Souza, do taekwondo. Ele, inclusive, foi o responsável por conduzir a chama, que ficará acesa até 8 de setembro, quando se encerra a Paralimpíada 2024.

Ao lado de Ivy Farias, filha do senador Romário (PL) que é portadora da Síndrome de Down, Fabrício descreveu o sentimento de participar da festa: "Foi muita emoção, uma alegria imensa acender a tocha da Rio 2016, onde teve a Olimpíada e a Paralimpíada. Fiquei admirado quando cheguei e soube que ia levar a tocha e fazer parte disso tudo".

Também compareceram ao evento crianças e atletas das vilas olímpicas Arthur da Távola, em Vila Isabel; Dias Gomes, em Deodoro; e do Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (CIAD), no Centro, além do prefeito Eduardo Paes (PSD), do secretário de Esporte e Lazer, Guilherme Schleder, e do senador Romário.

Segundo a prefeitura, a Pira Rio 2016 – que já havia sido acesa novamente em julho devido à Olimpíada de Paris – tem 12 metros de diâmetro, representa o sol e se movimenta com a força dos ventos. Trata-se de uma réplica da pira acesa no Maracanã nos Jogos de oito atrás, uma obra assinada pelo artista norte-americano Anthony Howe, conhecido por seu trabalho com obras não estáticas.

Em 2022, a estrutura passou por melhorias. Dentre elas, paisagismo, recomposição de pisos, limpeza e instalação de quatro refletores para uma melhor visão por parte dos visitantes.