Segundo a polícia, a acusada agrediu a criança e, depois, encharcou a roupa dela com álcoolReprodução

Publicado 28/08/2024 20:16

Rio - Uma mulher foi presa nesta quarta-feira (28), suspeita de atear fogo na enteada, de 11 anos, após ela perder uma borracha na escola. Karla Wiest de São Pedro, de 46 anos, foi detida em Deodoro, na Zona Oeste, por agentes da 36ª DP (Santa Cruz).

O crime aconteceu em abril do ano passado. Na ocasião, Karla ficou irritada com a menina após ela perder o item. Segundo a polícia, a acusada primeiro agrediu a criança e, depois, encharcou a roupa dela com álcool. Logo em seguida, ela direcionou a vítima até o fogão da casa, onde acendeu a chama, fazendo com que o fogo rapidamente se espalhasse pelo no corpo da menina.

Ainda conforme as investigações, Karla levou a criança até o chuveiro e ligou a água. Ela, então, ameaçou a vítima, dizendo que caso ela contasse a verdade para alguém, seria morta. A suspeita mandou a menina dizer que o filho da vizinha, de 6 anos, de quem ela tomava conta, foi quem teria jogado o álcool nas roupas dela. Ele também estava na residência e presenciou todo o ocorrido.

Em depoimento especial na delegacia, tanto a vítima quanto a criança de 6 anos desmentiram a versão apresentada por Karla. A menina foi levada para o hospital, onde recebeu os devidos cuidados.