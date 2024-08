Idoso chegou a dar entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 28/08/2024 18:33

Rio - Jorge Ricardo Herman, de 82 anos, morreu depois de ser atropelado por um ônibus, na manhã desta quarta-feira (28), na Tijuca, na Zona Norte. A vítima foi a segunda pessoa idosa a morrer atropelada neste dia.

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Conde de Bonfim com a Rua José Higino por volta das 11h10. Bombeiros do quartel da Tijuca foram acionados ao local e encontraram a vítima com ferimentos graves. O idoso foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu.

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Civil, policiais militares conduziram o motorista do ônibus à delegacia, onde ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo com aumento de pena pela omissão de socorro. O caso será encaminhado à Justiça.

Procurado, o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus) ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Morte de idosa em Irajá

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe do batalhão de Campinho foi acionada às 8h03. No entanto, ao chegarem, os militares já encontraram a vítima morta.

Segundo a cozinheira Antônia Costa de Souza, que trabalha em um restaurante próximo ao local do atropelamento, a idosa tentava atravessar a rua fora da faixa de pedestres, entre os carros, quando foi atingida por um caminhão particular de coleta.



O corpo foi retirado por volta de meio-dia e encaminhado ao Instituto Médico Legal do Centro.

A 27ª DP (Vicente de Carvalho) investiga a morte. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar as causas do atropelamento.