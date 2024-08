Integrantes do Sepe na porta da sede da prefeitura, na Cidade Nova - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Integrantes do Sepe na porta da sede da prefeitura, na Cidade NovaPedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 28/08/2024 17:35 | Atualizado 28/08/2024 18:46

Rio - Representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Sepe) estiveram na porta da sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, na manhã desta quarta-feira (28). O motivo: a operação para a demolição de um condomínio de luxo construído pelo tráfico de drogas no Complexo da Maré , Zona Norte, e os consequentes riscos para professores, alunos e demais profissionais do setor que frequentam as escolas do entorno.