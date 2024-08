Operação de demolição de construções irregulares no Complexo da Maré completa dez dias consecutivos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), as duas unidades que atendem a área da Maré afetada pela ação, o Ciep 326 - César Pernetta - e o Colégio Estadual Professor João Borges de Moraes, estão fechadas desde a segunda-feira (19). A pasta ressaltou, em nota, que todo o conteúdo perdido no período será reposto "a partir de um planejamento pedagógico", e garantiu o cumprimento dos 200 dias letivos estabelecidos por lei. Rio - A operação da Polícia Civil e da Secretaria de Ordem Pública (Seop) para demolir um condomínio de luxo com 41 prédios construídos pelo tráfico no Complexo da Maré, na Zona Norte, chegou ao décimo dia consecutivo. Nesta quarta-feira (28), a ação afetou, novamente, o funcionamento de escolas na região, deixando mais de 1,4 mil estudantes sem aula.Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), as duas unidades que atendem a área da Maré afetada pela ação, o Ciep 326 - César Pernetta - e o Colégio Estadual Professor João Borges de Moraes, estão fechadas desde a segunda-feira (19). A pasta ressaltou, em nota, que todo o conteúdo perdido no período será reposto "a partir de um planejamento pedagógico", e garantiu o cumprimento dos 200 dias letivos estabelecidos por lei.

O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) convocou os profissionais de educação e a comunidade escolar para uma manifestação nesta quarta, às 9h, em frente à sede da prefeitura do Rio, para exigir aulas presenciais com mais segurança para os estudantes e profissionais.

Na última semana, a ação gerou outros protestos, tanto por parte de moradores, que pediram por paz na região, quanto de profissionais de educação de escolas municipais.

Ainda nesta quarta, às 6h53, o Instituto Fogo Cruzado registrou um tiroteio nas comunidades do Parque União e Nova Holanda, onde são realizadas as operações.

Nesta terça-feira (27), segundo divulgado pelo RJ2, da TV Globo, o Ministério Público Federal (MPF) pediu esclarecimentos à prefeitura e ao governo federal sobre a operação, e estabeleceu um prazo de 48 horas para receber as respostas. Entre os questionamentos, estão como será compensado o tempo perdido pelos estudantes, e de quem é a propriedade da área onde o condomínio está sendo demolido. Caso a área seja pública, o órgão quer saber qual será o destino do local. A prefeitura informou que o documento está em análise.

Em relação ao funcionamento das escolas municipais e das clínicas de saúde da região, as secretarias municipais de Educação e Saúde ainda não retornaram. De acordo com a Seop, já foram demolidos 32 dos 41 imóveis, com mais de 162 apartamentos.



Tráfico lava dinheiro com as construções



As investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) apontam que o Parque União vem sendo utilizado há anos, por meio da construção e abertura de empreendimentos, para lavar o dinheiro acumulado com o comércio de drogas. Ainda conforme a Civil, no esquema, há a participação de funcionários de órgãos representativos da região, como a própria Associação de Moradores.



"As ações revelaram uma estratégia da facção criminosa de colocar ao menos uma pessoa em cada unidade habitacional para fingir que são moradores e dificultar as demolições. Na primeira fase da operação, cerca de 90% dos prédios estavam vazios", afirma a corporação.