Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o entregador foi atingidoReprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 28/08/2024 10:57 | Atualizado 28/08/2024 11:03

Rio - Um entregador foi atropelado por um carro, nesta terça-feira (27), na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte. De acordo com Gleibson da Silva, de 27 anos, não houve discussão entre os dois, mas o motorista do veículo parecia irritado. Segundo ele, o homem agiu propositalmente.



Ao DIA, o entregador relatou que o desentendimento começou na Rua Félix da Cunha quando o motorista o ultrapassou reclamando e afirmando que ele "estava no meio do caminho". "Eu e meu irmão estávamos andando no canto direito da rua, eu atrás e meu irmão na frente. Ele passou do nosso lado, cortando, buzinou e passou esbravejando. Eu acho que ele já devia estar irritado com alguma coisa porque foi tudo muito rápido", relatou.



Segundo o rapaz, em seguida, ele estava prestes a subir na calçada quando sentiu o impacto do veículo e caiu no chão. "Meu irmão já estava na calçada e eu estava no canto e já indo subir a calçada também quando senti o impacto em cima de mim. Eu ouvi o barulho do carro acelerando e ele não dava ré. Com certeza foi de propósito e ele tinha o intuito de atropelar, porque a rua toda estava vazia para ele passar. Dá para ver que ele joga o carro para me atingir mesmo", contou.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento, mostrando o entregador na faixa central da via, indo em direção à calçada, quando o motorista o atinge. Ainda no vídeo, é possível perceber que a bicicleta parou embaixo do carro. Em seguida, o irmão de Gleibson e populares correm para ajudar e empurrar o veículo. O jovem teve ferimentos leves e escoriações pelo corpo.

O jovem disse, ainda, que uma mulher que estava no carro com o motorista entrou em contato com ele posteriormente, se oferecendo para arcar com os custos da bicicleta, que foi completamente destruída na batida.

Gleibson registrou o caso na 19ª DP (Tijuca) como lesão corporal. Em nota, a Polícia Civil disse que diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.