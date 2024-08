Atropelamento aconteceu na Rua Marquês de Aracati, em Irajá - Reprodução / Google Maps

Publicado 28/08/2024 10:53 | Atualizado 28/08/2024 13:37

Rio - Josefa da Costa, de 77 anos, morreu após ser atropelada por um caminhão de lixo em Irajá, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (28). O caso aconteceu na Rua Marquês de Aracati, perto da estação de metrô do bairro.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe do batalhão de Campinho foi acionada às 8h03. No entanto, ao chegarem, os militares já encontraram a vítima morta.



Segundo a cozinheira Antônia Costa de Souza, que trabalha em um restaurante próximo ao local do atropelamento, a idosa tentava atravessar a rua fora da faixa de pedestres, entre os carros, quando foi atingida por um caminhão particular de coleta.



O corpo foi retirado por volta de meio-dia e encaminhado ao Instituto Médico Legal do Centro.

Procuradas para mais detalhes sobre o ocorrido, as polícias Civil e Militar ainda não retornaram o contato. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Thais Fraguas, sob supervisão de Raphael Perucci