Traficantes podem ser transferidos de penitenciárias estaduais para presídios federaisGoverno do Rio / Divulgação

Publicado 28/08/2024 17:15 | Atualizado 28/08/2024 17:28

Rio - O Governo do estado do Rio de Janeiro solicitou a transferência de 13 líderes de facções criminosas, que estão presos em penitenciárias estaduais, para presídios federais. As vagas já foram concedidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Nesta quarta-feira (28), o governo informou que o protocolo de transferência, incluindo a individualização das ações de cada um dos 13 traficantes, já foi concluído. As mudanças para presídios federais dependem apenas da autorização do Poder Judiciário. Nos próximos dias, uma reunião com o Tribunal de Justiça será realizada para discutir a transferência.

Na segunda-feira da semana passada (19), houve uma reunião de representantes do setor de inteligência das secretarias de Polícia Civil, Polícia Militar e Administração Penitenciária com o secretário de Estado de Segurança Pública, Victor dos Santos, para debater a transferência de líderes do Comando Vermelho (CV). O encontro ocorreu no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro do Rio, e teve a participação do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ).



Durante o encontro, foi definida a necessidade de transferência dos criminosos. O objetivo seria dificultar a possibilidade de contatos dos líderes com integrantes da facção criminosa que estão fora do presídio. Tais atos podem estar ligados a guerra por territórios que atinge diferentes regiões do estado.

As investigações destacaram que o ataque está relacionado à guerra por território que assola a região. Um dos mortos seria chefe do tráfico no Morro dos Macacos, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Esse alvo seria Pedro Henrique da Conceição, conhecido como 'Marreco'.

O Morro dos Macacos vem sendo palco de uma constante guerra pelo controle territorial entre o TCP, que domina atualmente a comunidade, e o Comando Vermelho (CV). Desde o início desse ano, a região sofre com tentativas de invasões de traficantes do Morro São João, no Engenho Novo, controlado pelo CV, que faz divisa com a comunidade.