METRÔRIO - Atualmente, o MetrôRio possui 41 estações, três linhas em atividade e 14 pontos de integração. Possui mais de 3 mil funcionários e sede localizada no Centro do Rio de Janeiro. Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia - Daniel Castelo Branco

Publicado 28/08/2024 21:54 | Atualizado 28/08/2024 21:56

Rio - O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) decidiu, nesta terça-feira (27), multar a SuperVia em R$ 200.597,73. A razão é que o seguro contratado pela concessionária não cobriu adequadamente todos os danos e prejuízos causados por acidentes anteriores, como um alagamento na oficina de Deodoro, na Zona Oeste, e um incêndio no casarão histórico na estação de Japeri, na Baixada Fluminense.



O conselho também aplicou três multas no valor total de R$ 236.752,50 à Rio Barra, instituição que opera a linha 4 do metrô. As multas, no valor de R$ 78.917,50 cada, foram aplicadas por: não renovação da garantia de execução contratual, que é uma forma de garantir que a companhia cumprirá suas obrigações; por não apresentar os certificados das seguradoras, documentos necessários para comprovar que as apólices de seguro estão válidas e que os prêmios foram pagos; e a terceira por não contratar o seguro contra acidente de trabalho.



A Agetransp ainda aplicou duas outras punições às concessionárias Rio Barra e MetrôRio, ambas pelo não atingimento da pontuação mínima de 8,2 no Índice de Qualidade dos Serviços. A multa da Rio Barra se refere à pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) - atualmente Ipec - no primeiro semestre de 2019, quando a empresa alcançou nota de 8,1. O valor da multa é de 0,1% do faturamento da responsável pelo serviço em 2018.



Pelo mesmo motivo, a concessionária MetrôRio foi multada em 0,1% do faturamento de 2018 porque a empresa também não atingiu a pontuação mínima de 8,2, segundo pesquisa com os passageiros realizada no segundo semestre de 2019. Na ocasião, a pontuação alcançada foi de 8,09. Em nota, a concessionária informou que ainda não foi notificada da referida decisão e que "tão logo tome conhecimento, vai avaliar eventuais medidas a serem tomadas".



Ainda na sessão de terça, a SuperVia também teve negado o recurso de uma multa no valor de R$ 68.559,12, referente ao não cumprimento do Indicador de Pontualidade no mês de novembro de 2017.

A reportagem de O DIA tenta contato com a SuperVia e a Rio Barra. O espaço segue aberto para manifestações.