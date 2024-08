Após a fiscalização do conselho, a suspeita foi levada para a 64ª DP - Divulgação/Crefito-2

Publicado 28/08/2024 19:37

São João de Meriti - Uma mulher que estaria exercendo ilegalmente a profissão de terapeuta ocupacional foi flagrada na tarde desta quarta-feira (28) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Na clínica onde atuava, ela atendia crianças com Transtorno do Espectro Autista – TEA. As informações são do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro (Crefito-2).

Segundo o Crefito-2, após o recebimento de uma denúncia anônima, uma equipe de fiscalização, com apoio da Polícia Civil, localizou a mulher, de 41 anos, no estabelecimento que fica situado no bairro Jardim Íris – e possivelmente tem a suspeita como sócia, já que a abreviação de seu nome está na logomarca.

O Crefito-2 ressaltou ainda que a mulher não tem registro profissional, tampouco formação na área – a propósito, ela seria formada em pedagogia. Dentre as provas de que estaria exercendo irregularmente a função de terapeuta ocupacional, estão ficha de agendamento, folheto impresso na clínica e um jaleco e um carimbo com o nome dela e a inscrição "terapeuta ocupacional", além de publicações sobre atendimentos nas redes sociais, onde se apresenta como Mariana Barbosa.

Até 19h30, o perfil da suspeita no Instagram seguia com as publicações sobre a atuação como terapeuta ocupacional, inclusive com 'stories' postados nesta quarta. A reportagem procurou Mariana, que respondeu apenas que consultaria seu advogado.

Encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti), ela vai responder pela contravenção de exercício ilegal de profissão. O Crefito-2 informou que notificou a clínica. A Polícia Civil ainda não retornou contato para comentar o caso.