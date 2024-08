Mascote do projeto no hospital - Iana Domingos / Divulgação

Publicado 28/08/2024 17:48 | Atualizado 28/08/2024 18:50

Rio - Até sexta-feira (30), o Hospital do Câncer I do Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Centro, vai receber a 17ª edição do programa AstraZeneca. No início de sua segunda temporada na capital, a iniciativa tem o objetivo de promover cultura e diversão para as crianças internadas.

Em cada temporada, um tema central é desenvolvido para guiar as atividades. Em 2024, os pequenos poderão aprender e mergulhar mais no universo das cores e participar de atividades lúdicas para amenizar a dor durante o tratamento médico.

O urso Astro, conhecido mascote do projeto, junto com os demais profissionais do Instituto Dançar, levará às crianças atividades presenciais com oficinas diversas, apresentações de teatro, música e brincadeiras culturais.

A ação é uma parceria com o Incavoluntário, que promove ações de humanização e bem-estar diariamente nas unidades hospitalares de referência no Brasil para o diagnóstico, tratamento e pesquisa do câncer. Pacientes em situação de vulnerabilidade social também recebem uma série de doações para conseguirem dar continuidade às consultas e exames.