O suspeito foi encaminhado por policiais à 132ª DPReprodução

Publicado 28/08/2024 21:56 | Atualizado 28/08/2024 22:02

Rio das Ostras – Uma ação conjunta entre a Polícia Militar do Rio de Janeiro e a do Espírito Santo resultou na prisão, nesta quarta-feira (28), de um suspeito de envolvimento na morte de um policial militar, em julho passado, na Grande Vitória (ES). Considerado foragido da Justiça, ele estava escondido em Rio das Ostras, na Região dos Lagos.

Segundo o Disque Denúncia, que repassou à PM informações que levaram a Guilherme Augusto Rodrigues Gomes Ribeiro, vulgo “Menor" ou "Playboy”, de 18 anos, o crime ocorreu no bairro Mucuri, em Cariacica, onde o PM Magno Colati foi baleado por ao menos cinco tiros enquanto estava de folga.

Testemunhas relataram na época que o sargento do 6º BPM capixaba trafegava em uma motocicleta quando foi reconhecido e baleado por criminosos, que passaram também de moto. O militar chegou a ser levado para uma unidade médica, mas não resistiu.

Ainda de acordo com o Disque Denúncia, “Playboy” é integrante de uma facção criminosa do estado vizinho conhecida como Família Capixaba, que possui elo com o Terceiro Comando Puro (TCP), do Rio de Janeiro.

Ele foi encaminhado à 132ª DP (Arraial do Cabo) para cumprimento de dois mandados de prisão: um pelo crime de roubo, e outro, por organização criminosa e homicídio qualificado. Por fim, seguiu para uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), onde ficará à disposição da Justiça do Espírito Santo.

Cartaz do Disque Denúncia anuncia a prisão de "Playboy" Reprodução

Além de “Playboy”, Edson Lucas Collaça de Souza, Wendel Marques dos Santos e Marcelo Wesley Alves da Silva, o "Pitchula", são apontados como participantes do assassinato do sargento Colati.

Suspeito de ter efetuado os disparos contra o PM, “Pitchula” também estaria no RJ, escondido em alguma comunidade sob domínio do TCP.

Estiveram na ação policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI/PMERJ), do 32º BPM (Macaé) e da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo (DINT/PMES).