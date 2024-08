O estrondo do corpo atingindo o chão assustou os moradores ao redor - Reprodução

Publicado 27/08/2024 17:47 | Atualizado 27/08/2024 18:16

Rio - Uma mulher, não identificada, escorregou da garupa de uma moto e despencou do viaduto na Abolição, sentido Barra da Tijuca, na Zona Norte, nesta terça-feira (27). A vítima estava com o marido que, segundo testemunhas, colidiu com um outro veículo e o impacto causou o acidente.

O caso aconteceu na Rua da Abolição, próximo ao número 215. Leandro Freitas, de 47 anos, dono de uma barbearia no local, viu o momento em que a mulher caiu. Segundo o empresário, o estrondo do corpo atingindo o chão assustou os moradores ao redor.

"A menina caiu, quando eu cheguei perto, vi um celular no chão e tentei avisar a família. Mas estava recebendo uma ligação, era o esposo dela. Ele disse que estava perdido. Ela estava na garupa, o marido tomou uma fechada de um carro lá em cima, se desequilibrou, ela bateu na mureta e caiu aqui embaixo. E ele continuou lá em cima, procurando ela", detalhou ao DIA.

Ainda conforme Leandro, assim que o marido da vítima chegou ao local, ele ficou desesperado ao ver o estado dela. Disse ainda que os dois tinham acabado de comprar uma cafeteira nova e estavam felizes.

A vítima foi socorrida por uma ambulância da Lamsa, concessionária que administra a via. Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.