O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo O Dia

Publicado 30/08/2024 19:04

Rio- Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificaram Giulia Brandão Galdino como a segunda autora do latrocínio (roubo seguido de morte) de D’Wayne Antônio Morris, de 43 anos. O crime aconteceu no dia 8 de agosto, em Copacabana, na Zona Sul.

Giulia tem 19 anos e contra ela foi expedido um mandado de prisão temporária. A segunda suspeita, que tem 23 anos, foi presa no último dia 19 em uma ação conjunta dos policiais da 14ª DP (Leblon), da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) e da DHC na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

Os agentes apuraram que as mulheres agiram de forma intencional, dopando as vítimas por meio da ingestão de bebidas alcoólicas misturadas com substâncias entorpecentes, com a finalidade de roubá-las.

A Polícia Civil pede a ajuda da população para localizar a envolvida. As informações podem ser apresentadas em qualquer delegacia do estado ou por meio do Disque Denúncia. O anonimato é garantido.