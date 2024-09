Abraço busca acolher pessoas que precisam de atendimento especial - Divulgação

Publicado 10/09/2024 09:53 | Atualizado 10/09/2024 09:53

Rio - A CCR Barcas promove, nesta terça-feira (10), em parceria com o VLT Carioca, a iniciativa "Abraço grátis" que busca atender pessoas vulneráveis emocionalmente, vítimas de crise de ansiedade, estresse e depressão.

O atendimento gratuito, feito por voluntários do Instituto Help, busca acolher pessoas que precisam e ocorre no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, das 7h30 às 11h30.

A ação acontece nas barcas, no Terminal Gentileza, em São Cristóvão, e na estação Colombo do VLT, no Centro do Rio, incluindo também cartas com mensagens motivacionais.