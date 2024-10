Homem é flagrado levando passageiros em carcaça de carro - Reprodução/Redes sociais

Publicado 28/10/2024 12:12

Rio - Um vídeo que viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (28), mostra o momento em que um mototaxista carrega dois passageiros na carcaça de um carro, modelo Chevrolet Celta, sendo puxada por uma moto.



Veja:

Animados com a engenhosidade do mototaxista, internautas batizaram o veículo inusitado de "tuk-tuk carioca".



"Estamos vendo o início do tuk-tuk, como na Índia, China, Vietnã, Bolívia etc", disse um.



"Seria legal se fosse possível legalizar esse meio de transporte, coisas semelhantes são muito utilizadas nos Países da Ásia", comentou outro.



Uma das publicações do vídeo com a prática inusitada e perigosa conta com mais de 2 mil curtidas e 200 compartilhamentos. Ainda segundo internautas, o caso teria acontecido em uma via na Região dos Lagos.

Procurada, a Polícia Militar afirmou não ter informações sobre o ocorrido. Já a PRF alegou não se tratar de uma rodovia federal.

O uso de carros considerados sucatas em vias públicas é uma violação de trânsito e sujeita o condutor a multas e advertências.